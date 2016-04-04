

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle genellikle kuzey ve kuzeybatı yönden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 20



İstanbul: Az bulutlu ve açık 18



İzmir: Az bulutlu ve açık 22



Adana: Az bulutlu ve açık 27



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12



Erzurum: Parçalı bulutlu 10



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18