Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle genellikle kuzey ve kuzeybatı yönden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık 18
İzmir: Az bulutlu ve açık 22
Adana: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18
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