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bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin doğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Tarih : 04 Nisan 2016, 10:22
Puan Ver : Bugün Hava Nasıl Olacak?(10/10)10



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle genellikle kuzey ve kuzeybatı yönden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. 



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu 20 

İstanbul: Az bulutlu ve açık 18 

İzmir: Az bulutlu ve açık 22 

Adana: Az bulutlu ve açık 27 

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23 

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12 

Erzurum: Parçalı bulutlu 10 

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18









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