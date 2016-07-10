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Bugün hava nasıl olacak 10-Temmuz-2016

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 10-TEMMUZ-2016

Hava sıcaklıklarının, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Tarih : 10 Temmuz 2016, 10:14
Puan Ver : Bugün Hava Nasıl Olacak 10-Temmuz-2016(6/10)8



Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


 


RÜZGAR :Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyıları ve Çeşme çevreleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.


 


BÖLGELERİMİZDE HAVA


 


MARMARA


Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.En Düşük (°C)En Yüksek (°C)


BALIKESİRAz bulutlu ve açık32


BURSAAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu32


ISTANBULAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu29


KIRKLARELİAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu32


 


EGE


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege Kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.


 


A.KARAHISARAz bulutlu ve açık30


AYDINAz bulutlu ve açık39


IZMIRAz bulutlu ve açık35


MANISAAz bulutlu ve açık36


 


AKDENİZ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


 


ADANAAz bulutlu ve açık33


ANTALYAAz bulutlu ve açık37


HATAYAz bulutlu ve açık32


MERSİNAz bulutlu ve açık33


 


İÇ ANADOLU


Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


 


ANKARAAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu28


ESKİŞEHİRAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu29


KAYSERİAz bulutlu ve açık30


KONYAAz bulutlu ve açık32


 


BATI KARADENİZ


Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


 


BOLUAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu27


DÜZCEAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı28


KARABÜKAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu29


ZONGULDAKAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı24


 


ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


 


GİRESUNParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, gece saatlerinde kıyı kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı26


RİZEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı25


SAMSUNParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı26


TRABZONParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24


 


DOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


 


ARDAHANParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı20


ELAZIĞAz bulutlu ve açık33


ERZURUMParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı26


MALATYAAz bulutlu ve açık32


 


GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


 


DIYARBAKIRAz bulutlu ve açık39


GAZIANTEPAz bulutlu ve açık36


SİİRTAz bulutlu ve açık39


ŞANLIURFAAz bulutlu ve açık39








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