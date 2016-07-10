

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







RÜZGAR :Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyıları ve Çeşme çevreleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA







MARMARA



Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.En Düşük (°C)En Yüksek (°C)



BALIKESİRAz bulutlu ve açık32



BURSAAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu32



ISTANBULAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu29



KIRKLARELİAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu32







EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege Kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.







A.KARAHISARAz bulutlu ve açık30



AYDINAz bulutlu ve açık39



IZMIRAz bulutlu ve açık35



MANISAAz bulutlu ve açık36







AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







ADANAAz bulutlu ve açık33



ANTALYAAz bulutlu ve açık37



HATAYAz bulutlu ve açık32



MERSİNAz bulutlu ve açık33







İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.







ANKARAAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu28



ESKİŞEHİRAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu29



KAYSERİAz bulutlu ve açık30



KONYAAz bulutlu ve açık32







BATI KARADENİZ



Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







BOLUAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu27



DÜZCEAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı28



KARABÜKAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu29



ZONGULDAKAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı24







ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







GİRESUNParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, gece saatlerinde kıyı kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı26



RİZEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı25



SAMSUNParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı26



TRABZONParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24







DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







ARDAHANParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı20



ELAZIĞAz bulutlu ve açık33



ERZURUMParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı26



MALATYAAz bulutlu ve açık32







GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







DIYARBAKIRAz bulutlu ve açık39



GAZIANTEPAz bulutlu ve açık36



SİİRTAz bulutlu ve açık39



ŞANLIURFAAz bulutlu ve açık39