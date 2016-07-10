Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR :Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyıları ve Çeşme çevreleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.En Düşük (°C)En Yüksek (°C)
BALIKESİRAz bulutlu ve açık32
BURSAAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu32
ISTANBULAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu29
KIRKLARELİAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu32
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege Kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISARAz bulutlu ve açık30
AYDINAz bulutlu ve açık39
IZMIRAz bulutlu ve açık35
MANISAAz bulutlu ve açık36
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANAAz bulutlu ve açık33
ANTALYAAz bulutlu ve açık37
HATAYAz bulutlu ve açık32
MERSİNAz bulutlu ve açık33
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARAAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu28
ESKİŞEHİRAz bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu29
KAYSERİAz bulutlu ve açık30
KONYAAz bulutlu ve açık32
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLUAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu27
DÜZCEAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı28
KARABÜKAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu29
ZONGULDAKAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı24
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GİRESUNParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, gece saatlerinde kıyı kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı26
RİZEParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı25
SAMSUNParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı26
TRABZONParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHANParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı20
ELAZIĞAz bulutlu ve açık33
ERZURUMParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı26
MALATYAAz bulutlu ve açık32
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIRAz bulutlu ve açık39
GAZIANTEPAz bulutlu ve açık36
SİİRTAz bulutlu ve açık39
ŞANLIURFAAz bulutlu ve açık39
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