Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tah



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetlice (30-50 Km/s) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



* Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



* İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 26



* İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30



* Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



* Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26