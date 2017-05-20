

Jeff Bezos'un annesi Jackie, 1964'te doğum yaptığında daha çocuk yaştaydı. Daha sonra Küba'dan ABD'ye göçen Mike Bezos ile evlendi. Jeff Bezos, kendisini evlat edinen kişinin gerçek babası olmadığını 10 yaşında öğrendi.



Bezos'un eskiden sirkte gösteri yapan gerçek babası, yakın dönemde kendisiyle yapılan bir mülakatta oğlunun dünyanın en güçlü kişilerinden birine dönüştüğünü bilmiyordu. Küçük yaştan itibaren parlak zekasıyla dikkat çeken Bezos, 16 yaşına kadar yaz tatillerini geçirdiği dedesinin Teksas'taki evinde tadilat işleriyle ilgilenmeyi seviyordu.