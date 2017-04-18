Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

bugün çeyrek altın ve döviz fiyatları ne kadar oldu?

BUGÜN ÇEYREK ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ve dolar ne kadar oldu? 18 Nisan 2017 Salı Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek altın ve serbest piyasada çeyrek altın fiyatları ve dolar değişmeye devam ediyor.

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : Bugün Çeyrek Altın Ve Döviz Fiyatları Ne Kadar Oldu?(6/10)3


Çeyrek altın fiyatları ve dolar yükselmeye devam ediyor..



18 Nisan 2017 Salı günü 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ve döviz fiyatları değişti.

Altın fiyatları Kapalı Çarşı da yani serbest piyasa da 18 Nisan 2017 Salı günü 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı değişti. Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? 18 Nisan 2017 Salı serbest piyasa da çeyrek altın fiyatları ve dolar yükselmeye devam ediyor...





 



 



kaynak:çağdaşses








Etiketler: Bugün  Çeyrek  Altın  Ve  Döviz  Fiyatları  Ne  Kadar  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER