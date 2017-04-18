Altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ve dolar ne kadar oldu? 18 Nisan 2017 Salı Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek altın ve serbest piyasada çeyrek altın fiyatları ve dolar değişmeye devam ediyor.



Çeyrek altın fiyatları ve dolar yükselmeye devam ediyor..







18 Nisan 2017 Salı günü 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ve döviz fiyatları değişti.



Altın fiyatları Kapalı Çarşı da yani serbest piyasa da 18 Nisan 2017 Salı günü 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı değişti. Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? 18 Nisan 2017 Salı serbest piyasa da çeyrek altın fiyatları ve dolar yükselmeye devam ediyor...















kaynak:çağdaşses