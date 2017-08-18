Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 13 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 17 lira destek verilecek.

Bakanlar Kurulunun "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, ÇKS'ye dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 13 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 17 lira, çeltik, pamuk için dekar başına 36 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 40 lira, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için dekar başına 17 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 11 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 15 lira, fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola ve diğer ürünler için dekar başına 9 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 13 lira, nadas için de 5 liralık mazot desteği verilecek.

TOPRAK ANALİZ LABARATUVARLARINA 40 LİRA DESTEK

Toprak Analizi Desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili Toprak Analiz Laboratuvarlarına 40 lira destek sunulacak.

Organik Tarım Desteği için kategorilerine göre dekara 10 - 100 lira ve arıcılığa da kovan başına 10 lira destek sağlanacak.

İyi Tarım Uygulamaları desteklemesi çeltik, örtüaltı, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, meyve ve sebzeler için dekara 10-150 lira arasında destek verilecek ve ayrıca bu sene alabalık, çipura, levrek için kilogram başı 25 kuruş olarak iyi tarım uygulamaları kapsamında üreticiler desteklenecek.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE DEKARA 170 LİRA DESTEK

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira ödenecek. Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği, söz konusu havza modeli kapsamında belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek.

Fark Ödemeleri Kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler tespit edildi. Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeğine 40 kuruş, kütlü pamuğa 80 kuruş, soya fasülyesine 60 kuruş, kanolaya 50 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikaleye 5 kuruş, çeltiğe 10 kuruş, kuru fasulyeye, nohuta, mercimeğe 30 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş ve çaya 13 kuruş destek verilecek.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

SULU YONCAYA DEKAR BAŞINA 60 LİRA DESTEK

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yem bitkileri desteği, yapay çayır mera ve yonca için 4 yıl, korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına verilecek destekler de belirlendi.

Bu kapsamda, kuru yoncaya yıllık dekar başına 40 lira, sulu yonca ve korungaya yılda dekara 60 lira, tek yıllıklar, silajlık tek yıllıklar, silajlık kuru mısır için dekar başına 40 lira, yapay çayır mera yılda dekar başına 60 lira, silajlık sulu mısır dekar başına 90 lira olarak belirlendi.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2017 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek verilecek.

Kaynak: haberinburada