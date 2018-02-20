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Büfenin Bahçesine Dalan Otomobil Can Aldı, Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

BÜFENİN BAHÇESİNE DALAN OTOMOBİL CAN ALDI, FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak kaldırımda duran adamı ezip geçti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 11:30
Puan Ver : Büfenin Bahçesine Dalan Otomobil Can Aldı, Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı(9/10)5

Karaman'da Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Burak Y. yönetimindeki 70 ED 543 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki 42 yaşındaki Ali Rıza Kuku'ya, daha sonra da büfe önünde bekleyen üniversite öğrencisi Meltem A.'ya çarptı.

ŞANSSIZ ADAM KURTARILAMADI

Ali Rıza Kuku, bahçeye uçan aracın altında kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan Kuku, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan araç sürücüsü Burak Y. ile Meltem A. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERALARDA

Kaza anı büfenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç kaza mahallinden çekildi. Kazanın meydana geldiği büfeye üniversite öğrencilerinin sıklıkla gittiği öğrenilirken, akşam az sayıda öğrencinin bulunması kazanın boyutlarının büyümesini önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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