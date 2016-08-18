

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 'Kabataş Vapur iskeleleri-Kabataş Meydan Düzenlemesi, Transfer Merkezi ile İskelelerin Yenilenmesi İnşaatı' nedeniyle Kabataş'taki vapur iskeleleri yaklaşık 2 yıl deniz trafiğine kapatılmıştı. Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO için Sirkeci'de tahsis edilen iskeledeki onarım çalışmaları henüz tamamlanmadığı için BUDO, Kabataş İskelesi'ni kullanmaya devam ediyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de İstanbul da devam eden iskele düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. BUDO için Sirkeci'de İstanbul Kitapçısı'nın bulunduğu alandaki iskelede incelemelerde bulunan Başkan Altepe'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Yakup Güler, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Kütük, BBB Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ile Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy da eşlik etti.