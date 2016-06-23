

Burulaş, BUDO'da kaybolan cüzdanla ilgili açıklama yaptı.







Basında "İstanbullu işadamı Bursa'ya gelirken Bursa Deniz Otobüsleri'nde içinde yüklü miktarda döviz ve kartları olan cüzdanını düşürdü" şeklinde yer alan haberlere yönelik açıklama yapan BURULAŞ yetkilileri, konuyla derhal ilgilenildiğine dikkati çekti. Yapılan açıklamada, "BURULAŞ yetkililerince; 02 Haziran 2016 günü saat 10:45'te Kabataş -Mudanya seferinde E89 no'lu koltukta seyahat eden İ.U. ile, 13 Haziran 2016 tarihinde, haberin yayımlanmasından hemen sonra yapılan görüşme neticesinde; "Kendisinin, gemiden inerken koltuklardan birinde sahipsiz bir cüzdan bulduğu, ancak BUDO yetkililerine herhangi bir bilgi vermeden terminalden ayrıldığı öğrenilmiştir. İ.U. gün içinde BURULAŞ Çağrı Merkezi'nden, Mudanya BUDO Terminali'nin telefon numarasını aldığını, BUDO Güvenlik amirine ulaşarak ilgili seferde sahipsiz bir cüzdan bulduğunu ve kayıp için başvuran olursa kendisine yönlendirmeleri için telefon numarasını bıraktığını ifade etmektedir. Geçen süre zarfında herhangi bir başvuru olmadığı ve aynı gün saat 16.00 civarında, cüzdanın içinde bulunan kartvizit aracılığıyla, cüzdan sahibine bizzat kendisinin ulaşarak bilgi verdiğini, daha sonra Kabataş BUDO İskelesi önünde buluşarak, aynı seferde E85 no'lu koltukta seyahat eden cüzdan sahibi M.H.'ye cüzdanını teslim ettiğini belirtmiştir. Diğer yandan, kayıp cüzdanın sahibi M.H. ile yapılan görüşmede; M.H., telefon numarasını Mudanya BUDO Terminalinde güvenlik görevlilerine bırakarak iskeleden ayrıldığını, güvenlik görevlisinin konuya ve kendisine yeterli ilgi göstermediğinden şikayetçi olduğunu dile getirmiştir. Yine, şirket yetkililerince terminal güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, cüzdan sahibi M.H.'nin 12:23'de BUDO'dan indikten hemen sonra ceplerini araştırdığı ve tekrar gemiye döndüğü ve 12:25'de BUDO'dan ikinci kez inerek alanı terk ettiği görülmektedir. Böylesine talihsiz bir olay yaşayan M.H.'nin haberde iddia edildiği gibi, BUDO yetkililerinin ilgisizliğine karşın nasıl tepkisiz kalabildiği, emniyete başvurup, acilen kamera kayıtlarının incelenmesini neden talep etmediği de tarafımızca anlaşılamamıştır" denildi.







