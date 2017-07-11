Almanya'da Budist bir rahip, 7 erkek çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Augsburg Eyalet Mahkemesi, 62 yaşındaki rahibi, 4 ile 13 yaşları arasındaki 7 erkek çocuğuna 15 yıl boyunca cinsel tacizde bulunmaktan suçlu buldu.

TACİZCİ RAHİBİN CEZASI 7 YIL 9 AY HAPİS

Mahkemenin kararında, rahibin 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

BİLGİSAYARINDAN ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI

Kararda, rahibin evindeki bilgisayarda çok sayıda çocuk pornografisi içeren fotoğraf ve video bulunduğu ifade edildi.

RAHİP, SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Budist rahip, davanın başında suçlamaları kabul ettiği için bazı reşit olmayan çocuklar tanık olarak dinlenmedi.

ÇOCUKLARA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Rahibin ayrıca, söz konusu çocuklara 35 bin avro tazminat ödeyeceği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada