

MHP eski Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Meral Akşener, genel başkan adaylarından bazılarının tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edileceği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, 'Tedbirli ihraç ile ilgili hukukçularımızla görüştük. Sayın Bahçeli adına genel merkezden yaptıkları açıklamalar var, 'kesinlikle ihraç yoluna gitmeyeceğiz' diye. Bu zamana kadar Bahçeli'nin yalan konuştuğunu duymadım' dedi.







MHP'nin siyasi anlayışının uzun bir siyasi gelenekten geldiğini belirten Meral Akşener, "Partimizin 47 yıllık siyasi geçmişi mevcut. Ama 200 yıllık fikri anlayışı var. Bu anlayış ve şuur ile hareket ediyoruz. Ayrıca biz kendimizi Başbuğumuzun deyimi ile sinir uçları olarak görüyoruz" dedi.







Giresun'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Meral Akşener, MHP'nin tam merkezde bir parti olduğunu belirterek, "Hem çizginin sağ tarafında merkez sağ alanında kurulan partiler var. O alanda sadece Adalet ve Kalkınma Partisi kaldı. Merkezin sol tarafında da sosyal demokrasi diye tarif edilen çeşitli renkler var. Ağırlıklı olarak CHP görülüyor. Sağda ve solda siyasi parti var olarak görürsek MHP tam merkezdedir. Hem avantaj hem de dezavantaj dediğimiz bir durum vardır. Sağ ve soldaki partilerin seçmenine sorduğunuzda partinize oy vermezseniz diye sorulduğunda karşınıza MHP çıkacaktır. Kaygan bir zemindeyiz. Biz avantajlı halini ortaya koyacağız" ifadelerine yer verdi.







"Ülkücülerin gösterdiği tavır bir milattır"







MHP'li delegelerin tam 5,5 aydır bir tavır ortaya koyduğunu vurgulayan Meral Akşener, "Arkadaşlarımız adalet kavramının işlemesi kavramını iddia ederek hak aramanın nasıl olduğunu Türkiye'ye göstererek mücadele verdi. Büyük bir olgunluk içerisinde arkadaşlarımız bir çalışma gösteriyor. Bu sayede MHP'nin demokrasiye bakışını, tutumunu görüyor, hukukun üstünlüğüne olan direncini gösteriyorlar. Ankara'da engellenen tüzük kurultayında ülkücüler bir irade gösterdiler. Bir çirkin sloganın olmadığı, tacizin olmadığı, sabahın erken saatlerinden gelen insanların saat 15.30'a kadar taşkınlık göstermeden Ankara'da gösterdiği tavır bir milattır. Şimdi biz nihayet sözün dışında davranışlarımızla nerede olduğumuzu paylaşıyoruz. Allah hepsinden razı olsun demokrasi için büyük bir gedik açtılar" şeklinde konuştu.







"MHP milletin barışını sağlayacaktır"







Karadeniz sokaklarında dolaşılması halinde fındıktaki sorun kadar MHP'de kurultayın da vatandaşın sorunu olduğuna dikkat çeken Meral Akşener, "Siyasi partiler iddia ile kurulurken ülkeyi yönetmeyi arzu ederler ve bunun peşinden koşarlar. Bugünkü iktidar sahipleri ülkeyi kutuplaştırarak bu noktaya geldiler. İhtilaf sahalarını derinleştirerek çok kolay politika yapıldı. Yapmamız gereken sadece buradaki tutumumuzu anlatmaktır. MHP millet-devlet barışmasını sağlayacak partidir. Ama şunu söyleyeyim sağda ve soldaki bütün oylara talibiz. Ne kadar alacağız onu bizim çalışmamız gösterecektir" ifadelerine yer verdi.







"Çağrı heyeti tarafından tarih belirlenecek tüzük kurultayı yapılacak"







Genel başkan adayı sayısının artıp artmayacağı konusuna da değinen Merak Akşener, şunları kaydetti:



"Sayın Bahçeli ile birlikte 6 aday olabiliyorsak söylem şu olmalıdır. Seçme ve seçilme hakkı herkesin en tabi hakkıdır. Herkes aday olur. 548 imza aldık. 5,5 aydır uğraşıyoruz. 854 kişi de dediler ki büyük kurultayı da toplayabilirseniz tüzük kongresinde gelip evet oyu vereceğiz. Böyle baktığınız zaman bu delege önce kurultay istiyor. Çağrı heyeti tarafından tarih belirlenecek ve tüzük kongresi yapılacak. O kurultaydan sonra ikinci aşamada seçimli kongre yapılır."







"Kaba saba dilleri tersine çevirdik seviyeyi koruduk"







Türkiye'de demokrasinin belinin kırıldığını ifade eden Meral Akşener, "Bizim de aynı yoldan yürümemiz söz konusu değildir. Nazik bir süreç götürdük. Örnek olacak bir süreçtir. Hiçbir aday hakkında incitici söz söylemedik. Sonuçta rakibiz ama işbirliği yaptık. İşbirliği içerisinde rekabet kavramına uyduk. O kadar ağır iftiralara uğramama rağmen genel merkezin yönlendirdiği kişilerle ilgili görmemezlikten geldi. Sayın Bahçeliye yönelik en küçük rencide edici sözümüz ve davranışımız olmadı. Siyasette rekabet olmalıdır bu da yakın zamanda ilk oluyor. Darmadağın edilmiş siyasi anlayışları, kaba saba dile dönüşmüş siyasi dili tam tersine dönüştüren bir süreç geçirdik. Üst kurul delegeleri nasıl örnek oldularsa biz adaylar da örnek olduk" dedi.







"Bahçeli'nin yalan konuştuğunu duymadım"







Genel başkan adaylarından bazılarının tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edileceği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Meral Akşener, şöyle devam etti: "Tedbirli ihraç ile ilgili hukukçularımızla görüştük. Sayın Bahçeli adına genel merkezden yaptıkları açıklamalar var, 'kesinlikle ihraç yoluna gitmeyeceğiz' diye. Bu zamana kadar Bahçeli'nin yalan konuştuğunu duymadım. Kurmaylarının genel başkan adına paylaştıkları bu görüşün doğru olduğuna inanıyorum. Bu mesele doğal olarak ortadan kalkmıştır. Bir sorun gözükmüyor anlamı kalmadı."







"Türkiye'de MHP konuşuluyor"







MHP'deki değişimin başkanlık sisteminin önüne geçeceğini söyleyen Meral Akşener, "Yapılacak olan etkin muhalefet, iktidar partisini çatlatacaktır. Bugüne kadar hep muhalefet partilerine tanzim eden siyasi oyun planı ile karşılaştık. Sayın Cumhurbaşkanı ve onun partisinin planı ile karşı karşıya kaldık. İlk defa Türkiye'de 8 Nisan'dan itibaren MHP konuşuluyor. TV'lerde, gazetelerde MHP konuşuluyor. Sanki MHP'nin iç işi olmaktan çıktı iktidarın sorunu olmaya başladı. İktidar partisi MHP'de değişim olmaması için büyük bir tazyikle taraf oldu. MHP'yi milletle buluşturmak için erken genel seçimle ilgili bir çalışmamız olacaktır. Oldubittilerin önüne geçilecektir. Bunun karşısında uzun süre dayanılacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.







Basın toplantısı öncesinde Giresun'un tek MHP'li Belediye Başkanı olan Haşim Birol Tekin ve kulüp başkanı Serkan Cihan ile asbaşkan Gökhan Yiğit, Meral Akşener'e Doğankentspor'un formasını takdim etti.