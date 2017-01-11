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bu yöntemlerle faturanızı yüzde 30 düşürün

BU YÖNTEMLERLE FATURANIZI YÜZDE 30 DÜŞÜRÜN

Soğuk kış ayları yaklaştıkça, gündemi en çok meşgul eden konuların başında gelen kabarık doğalgaz faturalarını düşürmenin tek yolu, ısı tasarrufu sağlamaktan geçiyor. İşte doğalgazda tasarruf etmenin yolları

Tarih : 11 Ocak 2017, 13:12
Puan Ver : Bu Yöntemlerle Faturanızı Yüzde 30 Düşürün(7/10)7



Özellikle kış aylarının gelmesiyle artan doğalgaz faturalarının aile ekonomisine zarar vermemesi amacıyla, daire sakinleri ve apartman yöneticileri Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı Sistemine geçmeli. Sistem sayesinde, her bağımsız bölüm tükettiği kadar ödeme yapacağından, başkasının sorumsuzca kullandığı enerji eşit olarak pay edilmeyerek adil paylaştırma sağlanır.



Kendi kullandığı kadar ısı ve su bedeli ödeyeceğini bilen daire sakini bireysel ayarlamalar sayesinde, yüzde 15 ila yüzde 45 arasında yakıt tasarrufu sağlayabilir. Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı ve Kontrol Sistemleri sayesinde daire başı yaklaşık olarak yılda 300-600 TL arasında tasarruf edilebilir. Doğalgaz tüketimi bina bazında ortalama yüzde 27,5 düşer.




Doğru uygulamalar ile ülkemizde bulunan toplam 21.662.260 konutta, ülke olarak yıllık yaklaşık 3.8 Milyar Türk Lirası (1 milyar dolar) tassarruf elde etme fırsatı vardır. Şu ana kadar sistemin uygulandığı binalarda yaklaşık 240 milyon TL doğalgaz tasarrufu sağlanmıştır.




Merkezi sistemle ısıtılan bir binada yaşıyorsanız, ısı tüketiminin ölçüldüğü ve kontrol edildiği sistemlerin kurulması için yöneticinizle görüşün. Kısa ve düzenli aralıklarla otomatik kaydedilen ölçüm verileri ile evinizdeki rutin enerji israfını kolayca tespit edebilirsiniz. Ayrıca, tasarruf çözümlerini gerçek ölçüm verilerine dayandırmak gelişigüzel çözümlere yönelmekten çok daha güvenilir sonuçlar verir. Isı Pay Ölçer – Isı Sayacı  Sistemi sayesinde kullanmadığınız enerji için para ödemek zorunda da kalmamış olursunuz.




Cam filmi sayesinde, camlardan giren sıcak hava ve soğuk hava engellenebilir. Duvarlara uygulanan mantolama gibi cam filmi de iç ortamdaki ısıyı önemli ölçüde korumayı sağlar. Özellikle seramik cam filmleri tercih edilirse, hem güneşin zararlı ışınlarından korunulabilir hem de güneş ısısını yüzde 99'a varan oranlarda engelleyerek enerji tasarrufu sağlanabilir.




Mantolama; kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufu sağlar. 2017 yılına kadar alınması yasal zorunluluk haline gelen enerji kimlik belgesi için de öncelikle dış cephe mantolaması şartı aranıyor.




Oda termostatı veya termostatik radyatör vanası, ısı derecesine göre enerji harcamalarını kontrol altına alır, önemli ölçüde tasarruf sağlar.



 



kaynak:habertürk














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