

Son 2 yılda tekrar düzenlenen motorlu araç vergileri tüketicileri daha düşük motor hacmine sahip araç satışına iterken, bu durum aracında yüksek performans arayanları farklı alternatif arayışlarına doğru yönlendiriyor. Motor hacmi yüksek araç alıp yüksek vergi ödemektense, daha düşük cc'li araç alarak “hızlandırıcı performans ürünleri” taktıran sürücüler, Türkiye'de performans artırıcı ürün pazarının yükselişe geçmesine sebep oldu.







Ülkemizde yüksek motorlu araçlara uygulanan 'Motorlu Taşıtlar Vergi' oranları otomotiv sektöründeki tüketici alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Türkiye'deki vergi oranlarına göre 1.6 cc ve altındaki motor gücüne sahip araçlar düşük vergi diliminde değerlendirilirken, performans sağlayan 1.6 cc üstü araçların vergileri ise el yakıyor.







Aracında performans arayan tüketiciler ise performans artırıcı ürünleri kullanarak vergi dilimine takılmadan araç performanslarını yükseltmeye çalışıyor. Son dönemde dünya pazarında bu alanda lider olan Pedalbox markası da Türkiye'de faaliyete başladı. Ürünün distribütör firması sektörde 20 yıllık tecrübesi bulunan Uludağ Group, Türkiye piyasasında 50'yi aşkın bayiyle hizmet veriyor.Birçok farklı eklentilerle araç performansının artabileceğini ileten Uludağ Group Genel Koordinatörü Hakan SÜMER " Tüketicinin araç performanslarını iyileştirmeye yönelik arayışı Pedalbox markasını Türkiye'ye getirmemize vesile oldu. Alman markası olan Pedalbox, DTE Systems firmasının geliştirdiği bir araç performans arttırıcı. Pedalbox hızlandırıcı gaz tepkime cihazı aracın beyniyle hiçbir şekilde oynamadan, araca özel hazır kitler aracın gaz pedalı soketine takılarak uygulanıyor ve araç performansından maksimum verim sağlanıyor. Cihazın en temel özelliği çok hızlı bir şekilde monte edilebilmesi ve cihazın uygulanmasıyla beraber araçtaki performans artışını anlık olarak gözlemlenebilmesi" dedi.