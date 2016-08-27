BU YİYECEKLER BAŞ AĞRISINA İYİ GELİYOR!
Bazı yiyeceklerin baş ağrısına iyi gelir. Her gün karşılaştığımız yiyecekler bilinçli tüketildiğinde, baş ağrısına da derman oluyor.
Baş ağrılarına ilaç gibi geldiğini bilmediğiniz 11 ağrı kesici yiyecek listesiyle bu derdimize leziz çözümler üretti. Karpuzdan bademe, ıspanaktan süte her gün karşılaştığımız yiyecekler bilinçli tüketildiğinde, baş ağrısına da derman oluyor.
Kronikleşmiş baş ağrınız veya ciddi bir rahatsızlığınız varsa, doktorunuza danışmadan, muayene olmadan, sadece yiyeceklerden destek almayın.
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