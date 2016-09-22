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bu yıl emekli olana 3 zam!

BU YIL EMEKLİ OLANA 3 ZAM!

Bu yıl emekli olanlar şanslı. 3 ayrı zamdan yararlanacaklar. 100 lira seyyanen artışa ilave ocak ve temmuz zammı da eklenecek. Ayrıca 2017 Ocak'ta yeni bir artışa kavuşacaklar.

Tarih : 22 Eylül 2016, 10:59
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2016 yılında emekli olanlar şanslı. Tam 3 zamdan yararlanacaklar. İşte Sabah'tan Faruk Erdem'in konuya ilişkin köşe yazısı:



"Önceki gün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, bu yılın ilk altı ayında 217 bin 490'ı yaşlılık, 5 bin 790'ı malullük/ vazife malullüğü olmak üzere toplam 223 bin 280 kişiye emekli aylığı bağlandığı açıklandı. Yani neredeyse çeyrek milyon vatandaş yaklaşık 12 milyonluk emekliler ordusuna katıldı. Bu yıl emekli olanlar için bir farklı durum söz konusu. 25 Aralık 2015 tarihli torba yasa ile 2016'da emekli olacak tüm SSK ve Bağ- Kur'luların seyyanen zam da dahil olmak üzere üç ayrı artıştan yararlanmaları sağlandı.








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