

Başbakan Binali Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.







Yıldırım, "Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin el birliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve terörü bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak." dedi.







kaynak:trthaber