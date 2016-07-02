Gelen yeni söylentilere göre bu Eylül ayında çıkacak yeni iPhone, iPhone 7 olmayabilir. Apple bunun yerine telefonu farklı bir isimle satışa çıkarmayı planlıyor.



Gelen yeni söylentilere göre bu Eylül ayında çıkacak yeni iPhone, iPhone 7 olmayabilir. Apple bunun yerine telefonu farklı bir isimle satışa çıkarmayı planlıyor.



Bildiğiniz gibi Apple yeni amiral gemisini bu yılın Eylül ayında satışa çıkacak. Henüz resmi açıklama gelmemiş olsa da, telefonun Eylül ayında çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Üstelik telefonun tasarımı ve teknik özellikleri hakkında da birçok bilgi sızdırılmış durumda. Ancak tüm bu sızıntılara rağmen hala telefonun hangi isimle satışa çıkacağı kesinleşmiş değil.



Şu ana kadar çıkan söylentilerde telefonda iPhone 7 ismiyle bahsediliyor ve Apple'ın telefonu bu isimle satışa sunacağı söyleniyordu. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen yeni bilgiler bu iddiaların gerçek olmayabileceğini gösteriyor. Çünkü bu kaynaklara göre bu yıl çıkacak iPhone, iPhone 7 adını taşımayacak. Bunun yerine iPhone 7 adı önümüzdeki yıl çıkacak iPhone'a saklanacak. Apple asıl değişiklikleri 2018'de çıkacak iPhone'a sakladığı biliniyor. Bu yüzden 7 isminin de bu telefona saklanması çok da şaşırtıcı olmaz. Şimdi asıl merak edilen ise eğer bu söylentiler doğruysa bu yıl çıkacak iPhone'un hangi isimle geleceği.



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