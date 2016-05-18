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BU YAZ ÇOK SICAK GEÇECEK


BU YAZ ÇOK SICAK GEÇECEK
Tarih : 18 Mayıs 2016, 13:44
Puan Ver : Bu Yaz Çok Sıcak Geçecek(10/10)7


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve  Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Orhan Şen, gelecek haftadan itibaren tüm dünyada sıcaklıklarda önemli artış  beklediklerini belirterek, 'Türkiye'de de yaz aylarını 90 gün sayarsak, bunun 60  günü çok sıcak geçecek. Afrika sıcakları ülkemizi kavuracak.' dedi.



 








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