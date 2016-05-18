

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek haftadan itibaren tüm dünyada sıcaklıklarda önemli artış beklediklerini belirterek, 'Türkiye'de de yaz aylarını 90 gün sayarsak, bunun 60 günü çok sıcak geçecek. Afrika sıcakları ülkemizi kavuracak.' dedi.







