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bu yanlışa sakın düşmeyin!

BU YANLIŞA SAKIN DÜŞMEYİN!

Son yıllarda özellikle teknoloji kullanımındaki artış, en önemli organlarımızdan hatta özgürlüğümüzün simgesi ellerimizi ciddi ölçüde tehdit eder hale geldi!

Tarih : 21 Mart 2017, 14:56
Puan Ver : Bu Yanlışa Sakın Düşmeyin!(10/10)9


Son yıllarda özellikle teknoloji kullanımındaki artış, en önemli organlarımızdan hatta özgürlüğümüzün simgesi ellerimizi ciddi ölçüde tehdit eder hale geldi!



Hızla yaygınlaşan sorunun adı; Karpal Tünel Sendromu, bir başka deyişle sinir sıkışmaları içinde başı çeken el-bilek kanalı hastalığı.



Gün içerisinde tüm yükü taşıyan, kullanamadığımızda başkasına bağımlılığımız işten bile olmayan ellerimiz buna karşın en hoyrat kullandığımız ve sorunlarını en az önemsediğimiz organımız. Hal böyle olunca ihmalkarlık ve canımıza tak etmedikçe önemsememe nedeniyle, sorunu kolayca tedavi edilebilecek noktadan işin içinden çıkılmaz hale getirebiliyoruz.



 



kaynak:sabah








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