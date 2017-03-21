

Son yıllarda özellikle teknoloji kullanımındaki artış, en önemli organlarımızdan hatta özgürlüğümüzün simgesi ellerimizi ciddi ölçüde tehdit eder hale geldi!



Hızla yaygınlaşan sorunun adı; Karpal Tünel Sendromu, bir başka deyişle sinir sıkışmaları içinde başı çeken el-bilek kanalı hastalığı.



Gün içerisinde tüm yükü taşıyan, kullanamadığımızda başkasına bağımlılığımız işten bile olmayan ellerimiz buna karşın en hoyrat kullandığımız ve sorunlarını en az önemsediğimiz organımız. Hal böyle olunca ihmalkarlık ve canımıza tak etmedikçe önemsememe nedeniyle, sorunu kolayca tedavi edilebilecek noktadan işin içinden çıkılmaz hale getirebiliyoruz.







kaynak:sabah