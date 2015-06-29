Uygulama marketlerinde sevgili bulmak için birçok seçeneğiniz var. Peki sevgilinizden ayrılmanız için de bir şey olmasın mı?



Uygulama marketlerinde sevgili bulmak için birçok seçeneğiniz var. Peki sevgilinizden ayrılmanız için de bir şey olmasın mı?







Sevgili bulma değil, sevgiliden ayrılma uygulaması Binder. Adını Tinder'dan alıyor. Tinder'a benzemiyor.Hatta Tinder uygulamasının tam tersi. Tinder ile insanlar kolayca arkadaşlık kurabiliyor. Binder uygulaması bu durumda Tinder'a biraz gönderme yapmış bile olabilir.



Nedir bu Binder?



Diğer arkadaş bulma uygulamalarının tam tersi olan Binder ile şuanda mevcut olan sevgilinizden ayrılabiliyorsunuz. Yeni bir kişiyle tanışmıyorsunuz. Zaten uygulamayı kullananların sevgilisinin olması gerekiyor. Yani sevgilinizden bu uygulama ile kolayca ayrılabiliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişiye ayrılık mesajını hem yazılı hem de sesli olarak yollayabiliyorsunuz. Uygulama da beraber olduğunuz kişiyi sağa kaydırdığınızda ayrılık mesajları ona gitmiş olacak. Ayrıca uygulama içerisinde bulunan hazır mesajları seçmeniz gerekiyor. Bunların bazıları “sevgiliniz artık sizi sevmiyor, sizden nefret ediyor hatta sizden midesi bulunuyor” gibi cümleler. İskoç bira üreticisi Tennent's tarafından geliştirilen uygulamanın “şaka” amaçlı çıkarıldığı söylenir. Dilerseniz sizde sevgilinize ufak bir şaka yapabilirsiniz. Ama sonucunun nasıl olacağına dair bir fikrimiz yok.



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