





Los Angeles'taki evinin ön kapısına siyahi insanlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime sprey boyayla yazılan LeBron James olayla ilgili açıklamalar yaptı. Irkçılığın ABD'de sorun olmaya devam ettiğini belirten LeBron James, "Bu olay, ırkçılığın her zaman dünyanın ve ABD'nin bir parçası olmaya devam edeceğini gösteriyor. ABD'de nefret suçları, özellikle siyahilere karşı her gün yaşanmaya devam ediyor. Çoğu zaman insanlar, gerçek yüzlerini ve sizin hakkınızdaki görüşlerini gizliyor. Sizi gördüklerinde yüzünüze gülümsemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.











kaynak:sabah