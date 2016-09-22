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bu ülke bizim, korkmuyoruz; sonuna kadar hukuku ve demokrasiyi savunacağız!

BU ÜLKE BİZİM, KORKMUYORUZ; SONUNA KADAR HUKUKU VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!

"Mehmet Altan'ın tutuklanması, soruşturmanın derine ve zirveye gitmesini engellemekten başka hiçbir amaç taşımıyor"

Tarih : 22 Eylül 2016, 08:59
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“FETÖ'ye üyelik, yardım ve propaganda, hükümeti devirmeye teşebbüs" iddialarıyla kardeşi Prof. Mehmet Altan'la birlikte 10 Eylül'de gözaltına alındıktan 12 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Altan, adliye çıkışında soruşturmayı eleştirdi. Ahmet Altan, “Bize açılan bu dava, Mehmet Altan'ın tutuklanması, bu soruşturmanın derine ve zirveye gitmesini engellemekten başka hiçbir amaç taşımıyor.” diye konuştu.

Serbest bırakıldıktan sonra Çağlayan Adliyesi önünde sabah 05:30 sıralarında açıklama yapan Ahmet Altan, "Sizi eleştireceğiz, sizden korkmuyoruz. Hukukun dışına çıktığınız sürece biz sizi eleştireceğiz. Hapishane mi? Ne olduğunu gördük. Bir daha girmek mi? Bir daha girmek. Bu ülke bizim, sonuna kadar hukuku ve demokrasiyi savunacağız" görüşünü dile getirdi.








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