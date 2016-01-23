

İşçi ve memurlar, çocuk okula başlayıncaya kadar yaklaşık 4.5 yıl süreyle “yarım çalışma” hakkından yararlanırken, maaşları yarıya düştüğü gibi prim ödeme ya da geç emeklilik seçenekleriyle karşı karşıya kalacaklar. Memur ve işçiler bu dönemde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler fakat emekliliğe sayılan primleri işverenleri tarafından yarım yatırılacak.







SAĞLIK YARDIMINDA SIKINTI YAŞANMAZ



Geç emeklilik ve düşük emekli aylığı mağduriyetini yaşamak istemeyen memur ve işçiler ise primlerini kendi ceplerinden ödemek zorunda kalacaklar. Asgari ücretli çalışanlar bile 14 bin 452 lira prim ödeyecekler. Ücret ve maaşı yüksek olanlar ise daha çok prim ödemesiyle karşı karşıya kalacaklar. Doğum sonrası yarım çalışma izinlerine ilişkin torba yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ederken, vatandaşlardan da uygulamanın nasıl olacağına ilişkin sorular geliyor. En çok merak edilenlerin başında ise yarım çalışma döneminde sosyal güvenlik haklarının ne olacağı geliyor. Kısmi çalışma döneminin bitiminden itibaren çocuğun okula başladığı tarihe kadar olan sürede memur ve işçiye haftalık çalışma süresinin yarısında izin yapma hakkı tanınacak. Tasarıda “okula başlama tarihi” ifadesi, “çocuğun 60 ayını doldurduğu tarihi izleyen eylül ayının sonu” olarak tanımlandı.







Bu hakkı kullanabilmek için memur ve işçilerin ekonomik durumunun iyi olması gerekecek. Çünkü bu süre boyunca yarım maaş/ ücret dışında bir gelirleri olmayacağı gibi üstüne de ceplerinden prim ödemek zorunda kalacaklar. Genel Sağlık sigortası (GSS) primleri işverenleri tarafından yatırılacağı için sağlık hizmetleri bakımından sıkıntıları olmayacak. Fakat, yaşlılık primleri açısından 4.5 yıl boyunca “yarım” çalışmış görünecekler. Bu dönemde sadece 2 yıl 3 ay prim yatırmış kabul edilecekler.