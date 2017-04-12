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bu telefonları kullananlar yandı! şok açıklama

BU TELEFONLARI KULLANANLAR YANDI! ŞOK AÇIKLAMA

Apple, milyonlarca kullanıcısını üzecek bir açıklama yaptı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 16:15
Puan Ver : Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama(5/10)12


Firma tarafından yapılan duyuruda, yakında gelecek iOS 10.3.2 güncellemesinin 32 bit cihazları es geçeceği belirtildi.




İlginç olan ise Apple'ın ilk kez yeni bir sürüm ortasında böyle bir hamleyi yapıyor olması.




Bu, bazı iPhone modellerinin artık yazılım desteği alamayacağı anlamına geliyor.




Karardan en fazla iPhone 5 ve 5C kullanıcıları etkilenecek.



 



kaynak:habertürk









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