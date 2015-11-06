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bu telefona odaklanın: ınfocus m260

BU TELEFONA ODAKLANIN: INFOCUS M260

ABD Kökenli firmanın yeni model telefonu InFocus M260'a yakından odaklanın. Neden mi? Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Tarih : 06 Kasım 2015, 11:11
Puan Ver : Bu Telefona Odaklanın: Infocus M260(10/10)10


 



ABD Kökenli firmanın yeni model telefonu InFocus M260'a yakından odaklanın. Neden mi? Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



InFocus M260 şu özelliklere sahip olacak: 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli İşlemciye sahip MediaTek yongasetine, 1 GB Ana Belleğe, 8 GB dâhili depolama alanına, telefonun dâhili depolama alanını micro SD kart girişi ile arttırabiliyoruz.



Maksimum depolama alanı sınırı ise 32 GB. Telefon 4.5 inçlik ekran ölçüsüne ve “854×400” çözünürlüğüne sahip. Telefonun Ekran Paneli ise IPS LCD. 2000 mAh'lık batarya cihazı 2 -3 gün arasında kullanmanıza katkı sağlıyor.



Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS ile AGPS desteği, microUSB 2.0, FM Radio ve 3.5mm'lik Kulaklık girişi de telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.



Arka kamera 5 megapiksel ve LED flaşa sahip, ön kamera ise 2 megapiksel ve Selfie'ler için ideal. Çift SIM kart girişine sahip telefon 3G'yi destekliyor ve telefonda Android Lollipop 5.0 İşletim Sistemi yer alıyor.



Telefon SnapDeal üzerinden satılıyor ve cihazın satış fiyatı 60 Dolar yaklaşık olarak 169 TL. Cihazın sadece Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor.



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