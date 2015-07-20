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'bu tekne batar' dediği kayıkta can verdi

'BU TEKNE BATAR' DEDİĞİ KAYIKTA CAN VERDİ

Büyükçekmece'de alabora olan kayıkta kuzeniyle birlikte can veren Fatih Çileli'nin kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde yazdığı not dikkat çekti.

Tarih : 20 Temmuz 2015, 09:58
Puan Ver : 'bu Tekne Batar' Dediği Kayıkta Can Verdi(8/10)8


Çileli'nin alabora olan kayıkta çekerek yayınladığı mesajında ‘Bu tekne batar' iletisi, adeta ölümünü önceden hissetti yorumlarına neden oldu. Büyükçekmece ilçesine bağlı Güzelce'de, içerisinde 6 kişinin bulunduğu bir kayık alabora olmuştu. Kaza sonucu Fatih ve Kayhan Çileli adlı iki kuzen hayatını kaybetmiş ve kuzenlerin cesedini bulan dalgıçlar her iki kuzenin el ele tutunmuş vaziyette cesetlerini karaya çıkarmıştı. Aynı kazada yaralı kurtarılan 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Arama-kurtarma ekiplerinin kayıp 1 gencin bulunması için başlattığı çalışmalar halen sürüyor.








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