

Çileli'nin alabora olan kayıkta çekerek yayınladığı mesajında ‘Bu tekne batar' iletisi, adeta ölümünü önceden hissetti yorumlarına neden oldu. Büyükçekmece ilçesine bağlı Güzelce'de, içerisinde 6 kişinin bulunduğu bir kayık alabora olmuştu. Kaza sonucu Fatih ve Kayhan Çileli adlı iki kuzen hayatını kaybetmiş ve kuzenlerin cesedini bulan dalgıçlar her iki kuzenin el ele tutunmuş vaziyette cesetlerini karaya çıkarmıştı. Aynı kazada yaralı kurtarılan 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Arama-kurtarma ekiplerinin kayıp 1 gencin bulunması için başlattığı çalışmalar halen sürüyor.