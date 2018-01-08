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Bu tekmeden sonra dişlerini yerden topladılar

BU TEKMEDEN SONRA DİŞLERİNİ YERDEN TOPLADILAR

İngiltere'de oynanan maçta West Ham forması giyen Josh Cullen, yüzüne aldığı krampon darbesi sonrasında dişlerinin çoğunu kaybetti.

Tarih : 08 Ocak 2018, 14:40
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İngiltere FA Cup'ta West Ham, Shrewsbury'yle 0-0 berabere kalırken maça damgasını Josh Cullen'ın dökülen dişleri vurdu.

BBC'nin haberine göre Shrewsbury oyuncusu Abu Ogogo'nun tekmesi ağzına gelen Josh Cullen'ın dişlerinin çoğu dökülürken 21 yaşındaki futbolcunun ağzı kanlar içinde kaldı.

Genç oyuncu zor durumda kaldı ve bir süre kendine gelemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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