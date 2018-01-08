BU TEKMEDEN SONRA DİŞLERİNİ YERDEN TOPLADILAR
İngiltere'de oynanan maçta West Ham forması giyen Josh Cullen, yüzüne aldığı krampon darbesi sonrasında dişlerinin çoğunu kaybetti.
İngiltere FA Cup'ta West Ham, Shrewsbury'yle 0-0 berabere kalırken maça damgasını Josh Cullen'ın dökülen dişleri vurdu.
BBC'nin haberine göre Shrewsbury oyuncusu Abu Ogogo'nun tekmesi ağzına gelen Josh Cullen'ın dişlerinin çoğu dökülürken 21 yaşındaki futbolcunun ağzı kanlar içinde kaldı.
Genç oyuncu zor durumda kaldı ve bir süre kendine gelemedi.
Kaynak: haberinburada
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