O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BU TAVUKLARIN ETİ DE YUMURTASI DA SİYAH!


BU TAVUKLARIN ETİ DE YUMURTASI DA SİYAH!
Tarih : 07 Aralık 2016, 09:54
Puan Ver : Bu Tavukların Eti De Yumurtası Da Siyah!(8/10)5


Endenozya'da yetişen ve Asya marketlerinde bulunan siyah tavuğun tüyleri, yumurtaları, eti ve kemikleri kapkara. Bu tavuğun tadı ise bildiğimiz tavuklarla aynı.





Endonezya'da yetişen siyah tavuk görenleri hayrete düşürüyor. Siyah-tüylü tavuk olmanın ötesinde kemiğinden yumurta kabuğuna ve etine kadar simsiyah olan bu tavuk Asya'da herhangi bir markette bile satılıyor. En merak edilen soru ise tadının nasıl olduğu...



GERÇEK ADI AYAM CEMANİ



Ayam Cemani adı verilen siyah tavuklar Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da da bulunuyor. Yumuşak huylu bir yapıya sahip olan bu tavuklar sık sık kanatlı-sirk gösterilerinde yer alıyor.



TADI NASIL?



'Beyaz et' kavramıyla özdeşleşen tavuk eti bu hayvanda bambaşka bir forma bürünmüş halde... Koyu mavimsi-gri ve yer yer siyah parlak tüylerle kaplı bu tavuğun kemikleri de siyah. Ama et beyaz renkli bir tavuğun tadıyla eşdeğer..



KEMİKLERİ, KASLARI VE ORGANLARI DAHİ SİYAH!



Ayam Cemani olarak bilinen Endonezya tavuk cinsinin kemikleri, kas yapısı ve organları dahi siyah. Dünyanın en güzel tavuk türlerinden biri olarak adlandırılan siyah tavuk görenleri hem dehşete düşürüyor hem de farklılığıyla hayran bırakıyor.



 



kaynak:sonhaber








Etiketler: Bu  Tavukların  Eti  De  Yumurtası  Da  Siyah    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER