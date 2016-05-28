

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Erdemir fabrikalarından emekli İsmet Koç, bir tanıdığından aldığı yeşil yumurtalardan elde ettiği civcivleri çoğaltarak yeşil renkte yumurtlayan 50 tavuk yetiştirdi. Koç, yeşil yumurtanın tanesinin fiyatının 5 ila 10 TL arasında değiştiğini, tavuğun ise 150-200 TL civarında olduğunu söyledi.







Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşayan ERDEMİR fabrikalarından emekli İsmet Koç, eşi Ayşe Koç ile birlikte bahçesinde yaptığı kümeslerde yeşil renkte yumurtlayan tavukları çoğaltıyor. Maddi durumunun iyi olduğunu ifade eden İsmet Koç, bu işi komşularına ve işsiz olduğunu söyleyen insanlara örnek olmak için yaptığını söyledi. Bir arkadaşından 9 yumurta alarak kürkük bastırdığını ve elde ettiği civcivleri çoğaltarak 2 yıl içerisinde 50 adet yeşil yumurtlayan tavuk elde ettiğini anlatan Koç, bu tavuklardan yetiştirmek isteyenlere yumurtaları ücretsiz verdiğini söyledi.







Tavukların 21 gün, hindilerin ise 28 gün kuluçkada yattığını anlatan Koç, hindinin altına 25, tavukların altına ise 15-17 yumurta koyduğunu dile getirdi.







Tavukların yumurtlamayı kestikten sonra, biriktirdiği yumurtaların üzerine aynı yerde oturmasından kürkük olduğunun anlaşıldığını söyleyen Ayşe Koç, altına koyduğu 17 yumurtadan en az 14 tanesinden civciv elde ettiğini belirtti.







Geçtiğimiz yıl bol olan çilek üretiminin olumsuz hava koşulları nedeniyle bu yıl az meyve verdiğini belirten İsmet Koç, “Geçtiğimiz yıl çelik elimizden gitti, çilek de elimizden gitmesin demiştim. Biz insanları teşvik etmek için bu işe giriştik. Maddi anlamda bu işten herhangi bir beklentimiz yok. Biz mahallemizde farklı şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bu yıl farklı olarak yeşil yumurta yapmaya karar verdim. Bunun kökeni Amerika'dan geliyor. Bu tavuğun tanesi 150-200 TL, civcivler 15-20 TL ve yeşil yumurtalar da 5-10 TL arasında. Yeşil yumurtanın faydalarını arkadaşlar internetten araştırıp okuyabilirler.