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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Sarı Meleklerin kaptanı Eda Erdem, SABAH'a konuştu
"Bizim için güzel bir hatıra oldu. Doğru bir iş yaptık. İnanıyorum ki bu tarz fotoğraflar ileride futbol ve basketbolda da verilecektir. Hak ederek şampiyonluğu kazandık."
Sezon ortasında Türkiye Kupası'nı müzesine götüren, Şampiyonlar Lig'inde Dörtlü Final'in kapısından dönen ve lig şampiyonluğun da sahibi olan kapatan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Sabah'a sezonu değerlendirdi: "En zor başlangıcını yaptığımız sezonu geride bıraktık. Birbirimizi tanıdıkça iyi performans gösterdik. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra, takım ruhunu yakaladık. Bir tek Şampiyonlar Ligi'nde fire verdik ama hak ederek bir şampiyonluk kazandık."
kaynak:sabah
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