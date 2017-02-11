Google, Tesla, General Motors ve benzeri büyük şirketler sürücüsüz otomobil için araştırmalarını sürdürürken yeni girişimlerden biri olan Local Motors 3D yazıcı ile yapılmış ilk sürücüsüz otobüsü Olli'yi tanıttı.



Google, Tesla, General Motors ve benzeri büyük şirketler sürücüsüz otomobil için araştırmalarını sürdürürken yeni girişimlerden biri olan Local Motors 3D yazıcı ile yapılmış ilk sürücüsüz otobüsü Olli'yi tanıttı.



Geçtiğimiz günlerde tanıtımı gerçekleştirilen sürücüsüz otobüs Olli ilginç detaylarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Elektrikli otobüsün sadece 10 saatte bir 3D yazıcıdan çıktığını kim tahmin edebilir ki? Olli bunun yanı sıra teknoloji açısından da gelişmiş özellikler sunuyor. IBM Watson altyapısıyla donatılmış otobüs sürücüsüz olarak çalışabildiği gibi aynı zamanda yolcularla muhabbet edebiliyor.



Veriler Analiz Edilerek Yolcuların Konforu Sağlanıyor



Muhabbet derken sadece yolcuların nereye gitmek istedikleri değil, günlük olaylar ve daha fazlasını sunabilen IBM Watson IoT teknolojileri araç içerisinde konumlandırılmış 30'dan fazla sensor ile verileri topluyor. Bu verileri analiz eden IBM Watson aynı zamanda yolcular A noktasından B noktasına giderken, aracın nasıl çalıştığına, nereye gideceklerine ve Olli'nin neden belirli sürüş kararları aldığına dair konuları yine yolcularla tartışabiliyor.



Şimdilik test aşamasında olan Olli yakın zaman içerisinde halkın kullanımına sunulabilir. Bunun için aracın önündeki tek engel hali hazırda bulunan kanunlar. Yol kanunları yeniden düzenlendiğinde sürücüsüz araçları yollarda görebileceğiz.



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