

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Kışın kullanılacak araba lastiğinin OHAL ile ne ilgisi var? Kararname ile düzenleniyor. Şu anda zaten fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda. Sorun şu; TBMM Başkanı, çıkıp, şu açıklamayı yapmaya cesaret edemiyor. 'Siz, parlamentonun yetkilerini gasp edemezsiniz' diyemiyor. Sorun burada. Herkes üstlendiği görevi yerine getirse sorun çözülecek" dedi.







CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin eski milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.







Toplantının açılışında hitap eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu darbe girişimine ben kontrollü bir darbe girişimi, dedim. Arkasından 20 Temmuz'da yapılan sivil darbe. OHAL'in ilanıyla şu anda biz bir darbe sürecinin içindeyiz. 12 Eylül darbesine bakın, aynı süreci şimdi yaşıyoruz. O dönemde darbe yapanlar apoletliydi, şimdi siviller aynı darbeyi yapıyor. Israrla duruyoruz, 'Bunun siyasi ayağını ortaya çıkarın' diye; ama siyasi ayağı ortaya çıkmıyor. Çıkaramıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada tıpkı 12 Eylül darbecilerinin yaptığı gibi bir anayasa değişikliğiyle karşı karşıyayız" dedi.







kaynak:habertürk