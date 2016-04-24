O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BU ŞEREFSİZLERLE MÜCADELEMİ YAPACAĞIM !


BU ŞEREFSİZLERLE MÜCADELEMİ YAPACAĞIM !
Tarih : 24 Nisan 2016, 09:38
Puan Ver : Bu Şerefsizlerle Mücadelemi Yapacağım !(7/10)7


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Adayı Meral Akşener, paralelle mücadeleyi gündemde tuttuğu için hedef haline getirildiğini ifade ederek, "Bunu çok gündemde tuttuğum için bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiraya uğradım. Ben bu arkadaşlarla, bu şerefsizlerle mücadelemi yapacağım" dedi.



Türkiye çapında yaptığı adaylık çalışmaları kapsamında Bursa'da partililerle bir araya gelen MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yaklaşık 10 bin kişiye seslendi. Akşener, kendisine koltuk meraklısı yakıştırması yapanlara, "Evet sizin adınıza koltuk meraklısıyız. Çünkü ülkücü gençlik, ya taşeron yanına ya da uzman çavuşluğa mahkum edildi. KPSS'den 85 puan alan hiçbir gencimiz, hiçbir yere giremiyor.



35 puan alanlar valiliğin, rektörlüğün, belediye başkanlarının özel kaleminde. 1 ay sonra sizin hakkınızı alarak o makamlara o kadrolara oturuyorlar. Onun için biz sizin adınıza, gençlerimizin adına, hanımlarımızın adına bütün koltuklara talibiz. Ben daha önce televizyon programında, 'Önce Başbakan olacağım, Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olacak' dedim. Allah'ın izniyle olacağız.



Osmanlı'nın en önemli başkentinden sesleniyorum. 23 Nisan'da ilan ediyorum. Cumhurbaşkanlığını bir ülkücü yönetecek, Meclis'i ülkücü yönetecek. Başbakan ülkücü olacak ve bu ülkeyi yönetecek. Bakanlar Kurulu ülkücülerden olacak. Bu ülkeyi yönetecek en az 150 Bakanlar Kurulu şu salondan çıkar. Elinizi korkak alıştırmayan. Ben tek başına iktidar olacağım" dedi.



'GIRTLAKLARINDAN KUSTURMAZSAM NAMERDİM'








Etiketler: Bu  Şerefsizlerle  Mücadelemi  Yapacağım      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER