

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Adayı Meral Akşener, paralelle mücadeleyi gündemde tuttuğu için hedef haline getirildiğini ifade ederek, "Bunu çok gündemde tuttuğum için bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiraya uğradım. Ben bu arkadaşlarla, bu şerefsizlerle mücadelemi yapacağım" dedi.







Türkiye çapında yaptığı adaylık çalışmaları kapsamında Bursa'da partililerle bir araya gelen MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yaklaşık 10 bin kişiye seslendi. Akşener, kendisine koltuk meraklısı yakıştırması yapanlara, "Evet sizin adınıza koltuk meraklısıyız. Çünkü ülkücü gençlik, ya taşeron yanına ya da uzman çavuşluğa mahkum edildi. KPSS'den 85 puan alan hiçbir gencimiz, hiçbir yere giremiyor.







35 puan alanlar valiliğin, rektörlüğün, belediye başkanlarının özel kaleminde. 1 ay sonra sizin hakkınızı alarak o makamlara o kadrolara oturuyorlar. Onun için biz sizin adınıza, gençlerimizin adına, hanımlarımızın adına bütün koltuklara talibiz. Ben daha önce televizyon programında, 'Önce Başbakan olacağım, Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olacak' dedim. Allah'ın izniyle olacağız.







Osmanlı'nın en önemli başkentinden sesleniyorum. 23 Nisan'da ilan ediyorum. Cumhurbaşkanlığını bir ülkücü yönetecek, Meclis'i ülkücü yönetecek. Başbakan ülkücü olacak ve bu ülkeyi yönetecek. Bakanlar Kurulu ülkücülerden olacak. Bu ülkeyi yönetecek en az 150 Bakanlar Kurulu şu salondan çıkar. Elinizi korkak alıştırmayan. Ben tek başına iktidar olacağım" dedi.







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