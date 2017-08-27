14 yıldır bileme dükkanı işleten Turan Kahla isimli bileme ustası, 71 yaşındaki babasına bilemenin inceliklerini öğretti. Oğlu Turan Kahya'nın yanında yaklaşık 1 yılda işi tam olarak öğrenen Hasan Kahya geçen 13 senede sakal tıraşı yapacak kadar bileme ustalığına kavuştu. 13 yıldır beraber çalışan baba oğul bir yandan bileme yaparken diğer yandan da bıçak, testere, satır gibi ürünler satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

"BENİM USTAM OĞLUMDUR"

2003 yılında Devlet Su İşlerinde emekli olduğunu belirten 71 yaşındaki Hasan Kahya, "Oğlum Turan Kahya 2003 yılında bıçak bileme dükkanı açmak istedi ve ona o yıl dükkan açtık. Ben o yıl hacca gidip geldikten sonra 2004 yılında oğlumun yanında işe girerek 5 ay acemilik çekerek, elimi keserek işi öğrendim. Ben bıçak bileme işini oğlumdan öğrendim. Bazı insanlar, 'Ben oğluma bir meslek öğrettim' diyor. Ama bıçak bileme benim değil oğlumun mesleğiydi. DSİ'de çalışırken bıçak saplarına bir hevesim vardı. Daha sonra oğlumun yanında çalışmaya başlayınca daha da meraklandım bu işi öğrendim. Benim ustam oğlumdur" dedi.

"İYİ BIÇAK GAZETEYE DEĞDİĞİNDE SAYFAYI KESMELİDİR"

Bıçak bileme konusunda bilgi veren Kahya, "İyi bir bıçak gazeteye değdiğinde sayfayı kesmelidir. Her bıçak gazeteyi kesemez. İyi bıçak bilenirken dikkat edilmelidir, bıçak yakılmamalıdır. Ben ilk olarak bıçağı büyük testerede biliyorum. Daha sonra bıçağı ince zımparada geçiriyorum. En son olarak ise bıçağı keçeden geçirerek çapağını alıyorum. Çapağı alınmayan bir bıçak, bıçak değildir. O bıçak hem insana hem de kestiği ete zarar verir" ifadelerini kullandı.

"6 İÇİNDE İŞİ ÖĞRENDİ"

2003 yılında bıçak bileme üzerine dükkan açtığını dile getiren Turan Kahya, "2004 yılında babam yanıma yardıma geliyordu. Daha sonra babam işe yavaş yavaş meraklandı. 6 ay 1 sene içersinde babama işi öğrettim ve bıçak bilemeye başladı. Tabi babamda kabiliyet vardı. Babam yanıma ilk başladığında sadece bıçak sapları ile ilgileniyordu. Tabi ilk başlarda biraz acemiliği vardı. Ama zamanla yaptığı bıçaklarda neredeyse beni geçecek hale geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada