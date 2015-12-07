

Bu sefer sert kayaya çarptı Her açıklamasıyla olay yaratan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın, kaya tuzu söylemleri bu kez tuz-buz oldu! Kaya tuzunun insan sağlığına çok yararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, "Hiçbir ek kimyasal içermez. İnsan ömrünü uzatır. Hazmı kolaylaştırır, gaz gidericidir, mide yanmasını, gastriti, reflüyü önler" diyerek yere göğe sığdıramadığı kaya tuzunun sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı.