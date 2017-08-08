BU SEFER BİTİYOR! FENERBAHÇE, HATEM BEN ARFA TRANSFERİNİ BİTİRİYOR
Uzun süredir Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu kez mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katacak.
Fenerbahçe bombayı patlatıyor... Sarı-Lacivertliler uzun süredir peşinden koştuğu Hatem Ben Arfa'ya kavuşuyor. Ben Arfa ile her konuda anlaşma sağlayan fakat Fransız yıldızın PSG ile arasındaki sorunlar nedeniyle transferi bitiremeyen yönetime müjdeli haber geldi.
4 YILLIK İMZA ATACAK
Fransa'nın en önemli yayın organlarından France Football, Ben Arfa'nın alacakları konusunda PSG ile el sıkıştığını yazdı. Yıldız futbolcunun ayrıca eşyalarını toplayıp takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve tesislerden ayrıldığı da vurgulandı. Yaşanan bu flaş gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde Hatem Ben Arfa transferi bitirmesi bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
BONSERVİS İÇİN ÜCRET ÖDENMEYECEK
Fenerbahçeli taraftarlar transfer edilmesini çok istediği Ben Arfa'yla ilgili resmi açıklamayı büyük bir heyecanla bekliyor. Fransız yıldızın, Robin Van Persie gibi yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alması bekleniyor. Ben Arfa'nın PSG ile anlaşıp serbest kalması, Fenerbahçe'nin bonservisi ücretsiz olarak alması bekleniyor. Yıldız futbolcu geçen sezon ligde 23 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
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