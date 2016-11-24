

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte bir araya gelen ve Diyadin ilçesindeki farklı okullarda görev yapan gönüllü müzik öğretmenlerden Konyalı Hüseyin Cem Şahin, İzmirli Ferda Altıntaş, Bursalı Kenan Gökçe ve Sivaslı Taylan Güner, öğrencileri sanatla buluşturmak için zor şartlara aldırış etmeden köy köy dolaşıyor.



Öğrenciler, ilk defa karşılaştıkları enstrümanlar ile gönüllü öğretmenlerin seslendirdiği eserlere şarkı söyleyerek eşlik ediyor. Gönüllü öğretmenler, böylece köyde yaşayan çocukların gönlünü müzikle kazanırken, okullar için düzenlenen etkinliklerde de sahne alarak elde edilen gelir ile öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.







Öğretmenlerden Ferda Altıntaş, Ağrı'ya İzmir'den geldiğini ve ilk başlarda soğuk hava yüzünden zorlandığını söyledi. Mesleğini çok sevdiğini belirten Altıntaş, "Diyadin'in bütün köylerini dolaştık. Buradaki amacımız çocuklara müziği götürmek, onları müzikle tanıştırmak. Bunun yanında müziğe ilgisi olan yetenekli çocukları güzel sanatlar lisesine yönlendiriyoruz. Bu çalışmalarla yetenekli çok çocuk tespit ettik." dedi.



'HERKESİN BU TARAFA GELMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM'







Ferda Altıntaş, Doğu ve Güneydoğu'ya karşı önyargı olmaması gerektiğine işaret ederek, "Herkesin bu taraflara gelmesini tavsiye ediyorum. Kesinlikle kimsenin buraya karşı önyargısı olmasın. Buradaki çocukları görmeye değer. Yaşam şartları, iklimsel şartlar ne olursa olsun burada her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.







kaynak:posta