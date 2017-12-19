Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Ahmet Çakar, "Dursun Başkan, teknik direktör konusunda yetki sende. Hiç eveleme geveleme ve Fatih Terim'i getir. Ancak kafasında bir cinlik var. İnşallah onu yapmaz. Galatasaray camiasına ve Özbek markasına çok büyük zarar getirir" dedi.

"LE GUEN, TUDOR'DAN DAHA İYİ HOCA"

Dursun Özbek'in kafasındaki adamın Bursaspor'un fransız teknik adamı Paul Le Guen olduğunu iddia eden Ahmet Çakar "Çok iyi adamsın ama buradaki adamları hafife alma. Özbek'in kafasında Bursaspor'un teknik direktörü Le Guen var. Galatasaray'ın kadrosunda birçok Fransızca konuşan futbolcu da var. Zamanında Karabükspor'un vasıfsız hocası Tudor'u aldıysan Le Guen ondan çok daha iyi bir hoca. Le Guen 10 tane Tudor eder" dedi.

BURSASPOR YALANLADI

Bursaspor Başkanı Ali Ay, olayı "Bunları kim çıkarıyor, nasıl çıkarıyor, nasıl saçmalıklar bunlar?" çıkışını yaptı. Sinan Engin ise bir anda gülmeye başlayarak "Biz çıkarıyoruz" cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada