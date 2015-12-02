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BU SABAH YASAK İLAN EDİLDİ, ÇATIŞMA ÇIKTI !


BU SABAH YASAK İLAN EDİLDİ, ÇATIŞMA ÇIKTI !
Tarih : 02 Aralık 2015, 10:35
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Sur Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde ilçedeki merkez mahallelerinde yoğunlaşan bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine son verilmesi, kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:


 


"Sur ilçemizdeki 15 mahallenin  6'sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş) ve Gazi Caddesinde 2 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 05.00 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri kendi mal ve can güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."







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