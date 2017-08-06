Antalya'da denize giren 72 yaşındaki emekli başkomiser denizde boğularak can verdi. Deniz polisi ile sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan başkomserin, olay yeri inceleme ekibinde polis olan oğlu ise babasının başında gözyaşı döktü.

1 KİLOMETRE UZAKLIKTA SUYUN ÜZERİNDE YATAR HALDE BULUNDU

Olay, bu sabah Konyaaltı Sahili'nin yaklaşık 1 kilometre açığında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Her sabah olduğu gibi bugün de eşiyle birlikte sahile gelen emekli başkomiser Hamza Orhan Atmaca (72), denize girerek yüzmeye başladı. Sahilden oldukça açılan Atmaca, yaklaşık 2 saat boyunca geri dönmeyince eşi merak ederek durumu 155'e ve olay yeri inceleme ekibinde görevli polis oğlu Adnan Atmaca'ya bildirdi. Polis ekipleri sahil açığına çok sayıda deniz polisi sevk ederken, yine sahil kısmında sağlık ekipleri de hazır bulundu. Deniz polisinin yarım saatlik arama çalışmaları sonucunda Atmaca sahilden 1 kilometre uzaklıkta suyun üzerinde sırt üstü yatar halde bulundu.EMEKLİ BAŞKOMSERİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hemen Kaleiçi Yat Limanı'na botla getirilen Atmaca'ya 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada olay yerine başkomiserin polis oğlu Adnan Atmaca, gelini ve eşi de geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesini izleyen Atmaca ailesi gözyaşları içerisinde emekli başkomiserin hayata dönmesini bekledi. Atmaca, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Başkomiserin ölümünün ardından ise Atmaca ailesi gözyaşlarına boğuldu. Emekli Başkomiser Hamza Orhan Atmaca'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.DENİZDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan, iyi bir yüzücü olduğu öğrenilen Atmaca'nın denizde kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, sabah saatlerinde polis oğluna göğsünde bir ağrı hissettiğini, polis oğlunun ise "bu sabah gitme" dediği ancak başkomiserin dinlemediği öğrenildi.

İşte olay yerinden diğer kareler:

Kaynak: haberinburada