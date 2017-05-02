BU SABAH BÜYÜK OPERASYON BAŞLATILDI!
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüphelilerin arasında halen Mardin Emniyeti'nde görev yapan 3.sınıf Emniyet Müdürü ve çeşitli illerde görevli polislerin yer aldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında Mardin Artuklu'da 2, Nusaybin'de 4, Aydın'da 1, İstanbul'da 2 ve Şırnak'ta 12 kişi hakkında gözaltı karar var.
Ayrıca suçta kullanılan TIR, kamyon ve binek araç olmak üzere 59 taşıya el konuldu.
kaynak:sabah
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