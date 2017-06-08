

SİZDEN DAHA ZEKİ İNSANLARLA VAKİT GEÇİRİN



Sizden daha akıllı biri ile vakit geçirmek, şimdi olduğunuzdan daha akıllı olmanıza yardımcı olabilir. Sizden daha akıllı olan insanların etrafında olmak, farklı bir düzeyde düşünmenizi sağlayacaktır.



Birlikte olmak zafer yolunuzda ivme kazanmanıza yardımcı olur. Bu durum spor yapmaya benzer, eğer topa bile vuramayan birisiyle tenis oynuyorsanız bunun size hiç yardımı olmaz. Fakat sizden daha iyi bir oyuncu ile oynarsanız, oyununuzun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.