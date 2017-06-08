BU SAATLERDE UYUMAK ZEKA ARTIRIYOR!
İşte kişiyi olduğundan daha akıllı yapan o tüyolar
Hepimiz rekabetin üstesinden gelmek, kendimizi daha eksiksiz, entelektüel varlıklara dönüştürmek için uğraşıyoruz. Bu tüyolarla kendinizi daha akıllı varlıklar haline getirebilirsiniz.
SABAHLARI SU İÇİN!
Sabahları uyandığınızda su içmek harikalar yaratabilir. Bunlardan birinin de beyin gücünüze yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? En az iki bardak su içmelisiniz. Sonuçta, uyuduğunuzda vücudunuzdaki su eksiliyor.
O nedenle zihinsel gücünüzü artırmak için birkaç bardak sudan yardım alabilirsiniz. Uyanın ve kendinizi suyla yenileyin.
SİZDEN DAHA ZEKİ İNSANLARLA VAKİT GEÇİRİN
Sizden daha akıllı biri ile vakit geçirmek, şimdi olduğunuzdan daha akıllı olmanıza yardımcı olabilir. Sizden daha akıllı olan insanların etrafında olmak, farklı bir düzeyde düşünmenizi sağlayacaktır.
Birlikte olmak zafer yolunuzda ivme kazanmanıza yardımcı olur. Bu durum spor yapmaya benzer, eğer topa bile vuramayan birisiyle tenis oynuyorsanız bunun size hiç yardımı olmaz. Fakat sizden daha iyi bir oyuncu ile oynarsanız, oyununuzun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.
KİTAP OKUYUN!
Önceden olduğundan daha akıllı olmayı hedefliyorsanız, bir kitap kapın ve okumaya başlayın. Hem yeni bilgiler öğrenirsiniz hem de beyniniz egzersiz yapmaya başlar. Sıkıldıysanız ve ne yapacağını bilmiyorsanız bir kitap alarak beyninizdeki kasları çalıştırın.
VİDEO OYUNLARI OYNAMAK
İşte size hiç düşünmemiş olabileceğiniz küçük bir şey... Video oyunları sizi daha akıllı yapabilir. TV izlemek yerine, video oyunları oynamayı deneyin. Bir dahaki sefere televizyon seyretmeyi düşündüğünüzde oyun denetleyicisini elinize alın ve eğlenin!
YEŞİL ÇAY TÜKETİN!
Uyku saatiniz gelmeden önce kafeinli herhangi bir çay içmek akıllıca bir fikir değildir. Ancak belirli bir çay türü beyninizin sürecini artıracaktır. Yeşil çayın içindeki L-theanin, çalışırken daha üretken olmanızı sağlar. Daha üretken olmak için yeşil çay içmeyi deneyin.
PROGRAMLAMA DENEYİN
Programlama öğrenmek çok da kolay değildir ancak öğrenirseniz size büyük bir ödül gelir. Programlamayla elde ettiğiniz ödül, sahip olduğunuz beyin gücünü artırmak olacaktır. Ayrıca bunu CV'nize de ekleyebilirsiniz, bu durum başarınızda önemli bir faktör olabilir.
kaynak:habertürk
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