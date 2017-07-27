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Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
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Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız

BU ROBOT SAYESİNDE DANS PİSTİNİN TOZUNU ATTIRACAKSINIZ

Bilim insanlarının son çalışmasıyla, yüksek teknolojiye sahip robotlar, sahip oldukları yapay zeka sayesinde profesyonel dans eğitimi verebiliyor.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 10:40
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Robotik Sistemler Laboratuvarı, dans figürlerini öğreten robot üretti. Diego Felipe Paez Granados tarafından üretilen robot, acemilere dans etmeyi öğretiyor.

VERİ TABANINA KAYDETTİĞİ FİGÜRLERLE PROFESYONEL DANSÇIDAN FARKI YOK

3 adet tekerleğe sahip bu robot, özgürce her yöne dönerek partnerini doğru adımı atması için yönlendiriyor. Ama en yüksek teknoloji robotun gövde bölgesinde bulunuyor. Gövde mekaniği, insani adımları taklit ederek veri tabanına kaydediyor. Böylece üst vücut hareketleriyle profesyonel bir dansçı gibi dans edebiliyor.

( Kaynak: businessinsider.com )

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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