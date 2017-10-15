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Bu Pozun Sebebi Skor Değilmiş
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BU POZUN SEBEBİ SKOR DEĞİLMİŞ


Bu pozun sebebi skor değilmiş
Tarih : 15 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Bu Pozun Sebebi Skor Değilmiş(8/10)4

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Gençlerbirliği maçındaki keyifsiz anları dikkati çekmişti. Deneyimli teknik adamın saha kenarındaki durgunluğunun sebebi ortaya çıktı.

Şenol Güneş'in maç öncesi grip olduğu ve kamp yapılan otelde ateşinin çıktığı ifade edildi.

Goalbien'in aktardığına göre tecrübeli çalıştırıcı, kamp yapılan otelde yüksek ateş nedeniyle kulüp doktoru tarafından tedavi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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