

Ömür Gedik'in kurucusu olduğu Haçiko için beyaz perdenin sultanı Türkan Şoray dernekle aynı adı taşıyan Akito cinsi köpeği ile 2016 yılı takvimi için poz verdi. Şoray, sadakati yüzünden heykeli dikilen bir köpeğin hikayesinin anlatıldığı efsanevi Japon filmi Haçiko filmini izledikten sonra köpeğin aynısından beslemeye başladığını ve hayvanları çok sevdiğini söyledi. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Barış Arduç ise derneğin bakımını üstlendiği köpek ile projeye katkıda bulundu.







12 ünlü ismin katkıda bulunduğu ve Haçiko -Karadenizli İş Adamları Derneği ortak projesinin fotoğraflarını Muammer Yanmaz çekti.