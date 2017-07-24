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Bu pozisyonun ardından yüzü dağıldı

BU POZİSYONUN ARDINDAN YÜZÜ DAĞILDI

Çin'de oynanan hazırlık maçında sakatlanan Chelsea'li Pedro'nun yüzünde birden fazla kırık olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 16:00
Puan Ver : Bu Pozisyonun Ardından Yüzü Dağıldı(9/10)5

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Arsenal ile Çin'de oynadığı hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası beyin sarsıntısı geçiren Pedro Rodriguez'le ilgili yeni açıklamalar geldi.

İspanyol oyuncunun son durumu hakkında bilgi veren teknik direktör Antonio Conte, "Pedro'nun sakatlığı sandığımdan daha ciddiymiş. Birden fazla kırığı var. 10 gün sonra maskeyle antrenmanlara çıkabilir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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