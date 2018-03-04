BU POZİSYON TARAFTARLARI KAHRETTİ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor'a 2-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin bu maçta bir penaltı bir de gol isyanı oldu.
Maçın 80. dakikasında Mehmet Topal arka direkten topu kafayla içeri indirdi ve Roberto Soldado da topu ağlara gönderdi. Bu pozisyonda hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle durduruldu ve gol geçersiz sayıldı. Fenerbahçe taraftarları bu pozisyonda hakeme büyük tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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