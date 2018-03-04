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BU POZİSYON TARAFTARLARI KAHRETTİ


Bu pozisyon taraftarları kahretti
Tarih : 04 Mart 2018, 23:10
Puan Ver : Bu Pozisyon Taraftarları Kahretti(8/10)4

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor'a 2-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin bu maçta bir penaltı bir de gol isyanı oldu.

Maçın 80. dakikasında Mehmet Topal arka direkten topu kafayla içeri indirdi ve Roberto Soldado da topu ağlara gönderdi. Bu pozisyonda hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle durduruldu ve gol geçersiz sayıldı. Fenerbahçe taraftarları bu pozisyonda hakeme büyük tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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