Trabzonspor, Evinde Fenerbahçe'yle 1-1 Berabere Kaldı
Bu Pozisyon Maçın Önüne Geçti
Obradovic'ten İzleyenleri Şaşkına Çeviren Tokat
Abd'nin Önde Gelen Türk Girişimcilerinden Hamdi Ulukaya Evlendi
Trabzonsporlu Taraftarlardan Fenerbahçe Maçı Öncesi Şike Göndermesi
Fenerbahçeli Volkan, Küçük Çocuğu Islanmaması İçin Kucağında Taşıdı
File Derbisinde Zafer Galatasaray'ın
Fenerbahçeli Taraftarlar, Aykut Kocaman'ın Trabzonspor Maçı 11'ine İnanamadı
Kasımpaşa, Igor Tudor'la İlgilendikleri Yönündeki Haberleri Yalanladı
Antalya, Uzatmada Gelen Golle Kahroldu
Hükümet, Çalışan Anneye Aylık 400 Lira Destek Verecek
7 Maçta 6 Yenilgi Gelince Hoca Kovuldu
Hayalindeki 10 Numara Belli Oldu
Serada Çalışan Çiftçiden İlginç Buluş
Fenerbahçe Maçının Skorunu Verdi
Ypg'ye Destek Çağrısı Yapan Deniz Naki, Pfdk'ya Sevk Edildi
Beşiktaş'ta Larin Hesapları Altüst Oldu
Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u Tek Golle Geçti
Ekselansları Tarih Yazdı
Karadeniz'de, Fırtına Balık Fiyatlarını Katladı

Bu pozisyon maçın önüne geçti

BU POZİSYON MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Kucka'nın Alper Potuk'un bacağına basmasına hakem kart göstermedi, sarı-lacivertliler çileden çıktı.

Tarih : 28 Ocak 2018, 20:50
Puan Ver : Bu Pozisyon Maçın Önüne Geçti(7/10)3

Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Mücadele 0-0 devam ederken yaşanan bir pozisyon, sarı-lacivertlileri çileden çıkardı.

Alper Potuk ile Kucka arasındaki top kapma savaşı sonrasında Kucka'nın rakibine yaptığı hareketin ardından Fenerbahçe faul kazandı.

KIRMIZI KART BEKLEDİLER

Fenerbahçeli futbolcular ise Kucka'nın Alper'in ayağına bastığı pozisyonda Kucka'nın kart görmesi gerektiğini savunurken, Alper ayağına aldığı darbeden dolayı kısa bir süre sakatlık geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Pozisyon  Maçın  Önüne  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER