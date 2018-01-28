BU POZİSYON MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Kucka'nın Alper Potuk'un bacağına basmasına hakem kart göstermedi, sarı-lacivertliler çileden çıktı.
Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Mücadele 0-0 devam ederken yaşanan bir pozisyon, sarı-lacivertlileri çileden çıkardı.
Alper Potuk ile Kucka arasındaki top kapma savaşı sonrasında Kucka'nın rakibine yaptığı hareketin ardından Fenerbahçe faul kazandı.
KIRMIZI KART BEKLEDİLER
Fenerbahçeli futbolcular ise Kucka'nın Alper'in ayağına bastığı pozisyonda Kucka'nın kart görmesi gerektiğini savunurken, Alper ayağına aldığı darbeden dolayı kısa bir süre sakatlık geçirdi.
Kaynak: haberinburada
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