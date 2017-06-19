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bu porsche macan türkiye'ye özel

BU PORSCHE MACAN TÜRKİYE'YE ÖZEL

Porsche'nin kompakt SUV model serisi Macan, 2 litrelik benzinli ve turboşarjlı dört silindir motoruyla, performansı verimlilik ile buluşturuyor.

Tarih : 19 Haziran 2017, 15:32
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Porsche'nin kompakt SUV model serisi Macan, 2 litrelik benzinli ve turboşarjlı dört silindir motoruyla, performansı verimlilik ile buluşturuyor. Sınırlı sayıda ve Türkiye'ye özel donanıma sahip Macan 2.0'ler 385.000 TL'den başlayan fiyatlarla Porsche tutkunlarını bekliyor.



Porsche'nin, Türkiye'de ilk kez 3 yıl önce satışa sunduğu kompakt SUV Ailesi Macan, SUV segmetinin spor otomobili olarak tanımlanıyor. Teknolojisinden, sürüş dinamiğine ve konforuna kadar her detayında bir Porsche olduğu hissedilen Macan'ın, turboşarjlı 2 litrelik motoru 252 HP güç üretiyor.



Tüm Porsche modellerinin sahip olduğu ayırt edici bir özellik olarak, Macan da motor gücünü, olağanüstü sportif sürüş dinamiklerine dönüştürme kabiliyetine sahip. Bu da standart Porsche Çekiş Yönetimi (PTM) aktif dört çeker sisteminin, çevik bir süspansiyon ve hassas direksiyon kullanımıyla etkileşimiyle sağlanıyor. Yüksüz 1.770 kilogram ağırlığıyla Porsche tarafından üretilmiş en hafif SUV olan Macan, yol tutuş açısından da çok çevik.



 



kaynak:ahaber








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