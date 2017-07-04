BU POLİS'E BENİ TUTUKLA KAMPANYASI YAPILIYOR!
31 yaşındaki Adrienne Koleszar, yapmış olduğu cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarırken, erkek hayranları zaman zaman "beni tutukla" başlıklı kampanyalar yapıyor.
Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla bir anda viral oldu. Koleszar'ın fotoğraflarını gören hayranları, fotoğraf altlarına 'Lütfen beni tutukla' gibi yorumlar yazıyor.
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